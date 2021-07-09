Цены на картофель и морковь снижаются в Костанайской области - сельхозуправление

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О том, какая работа в Костанайской области проводится по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания, в частности, как решается вопрос с резким скачком цен на картофель и морковь, в беседе корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Толеутай Ержанов.

В регионе в рамках исполнения поручений Главы государства по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания проводится определённая работа. Как отмечает заместитель руководителя сельхозуправления региона, по 19 наименованиям товаров в области цены ниже среднереспубликанских по всем позициям.

«Рост цен был на картофель и морковь. И пришёлся он на конец мая-начало июня. Рост цен был почти в два раза. Картофель вырос с 94 тенге за килограмм до 195 тенге. Морковь - с 95 до 245 тенге за килограмм. Подсолнечное масло с февраля поднялось на 15%, - сообщил Толеутай Ержанов. — Всего с начала года в область импортировано овощей 10 тысяч тонн 706 килограмм, в том числе картофеля - 789 тонн, лука - около 9 тысяч тонн и 130 тонн моркови. Из других областей завезли 2189 тонн овощей, в том числе 1190 тонн картофеля, моркови - 100 тонн, лука -245 тонн».

Картофель и морковь в Костанайскую область завозятся из южных регионов, в основном - из Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областей.

«Ежедневно на оптовые рынки завозят до 200 тонн овощей фруктов. Средняя цена на этих рынках на картофель - 170 тенге. С завтрашнего дня уже 130-135 тенге будет. То есть каждый день цена будет только снижаться. Снижается цена и на морковь. Если в июне морковь на рынок заходила по 500 тенге, то сейчас - по 430-450 тенге», - пояснил заместитель руководителя профильного ведомства.

Повышение цен в управлении объясняют сезонностью производства.

«Тот запас овощей, который был у наших предпринимателей, к этому времени заканчивается, и они готовятся к новому урожаю, и в регион ожидается поступление овощей из южных регионов страны. Обычно овощи поступали с юга в Костанай в конце апреля-начале мая. В этом году у них была задержка с созреванием овощей. Они на две-три недели позже обычного собирали урожай. Поэтому и к нам поставка запоздала, оттуда и скачок цен», - говорит Толеутай Ержанов.

Не отрицают в ведомстве и то, что были факты искусственного ажиотажа и, соответственно, повышения цен.

«Предприниматели могут повысить цены лишь на 10-15% выше закупочных. Что многие и делали. Но были и торговые точки, и крупные супермаркеты, где цены ставили значительно выше на картофель и морковь. На недобросовестных предпринимателей соответствую щими госорганами составлены письма в Антимонопольный комитет. Такие факты имели место быть», - добавил Толеутай Ержанов.

Толеутай Ержанов также рассказал о механизме оборотной схемы, которым могут воспользоваться предприниматели.

«По этой схеме мы даём займ нашим производителям и предпринимателям. В этом году мы выдали 865 миллионов тенге. Ещё дополнительно выдадим 200 миллионов тенге. То есть это более миллиарда тенге, - пояснил он. — По этой схеме предлагается работать всем торговым центрам. Но есть определённые условия, как и с займами в банках. Просто процентная ставка у нас ниже. И главное условие - сдерживание цен. Доступ к этим займам у всех предпринимателей одинаковая. Просто наши предприниматели пока с осторожностью относятся к этому инструменту. В мегаполисах супермаркеты с огромными оборотами успешно используют эту схему».