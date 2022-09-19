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Цены на хлеб резко выросли в Европе
19 Сентября 2022, 22:57

Цены на хлеб резко выросли в Европе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Средняя стоимость хлеба в Евросоюзе за год выросла на 18%. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Больше всего в августе 2022 года продукт подорожал в Венгрии (на 66%), Литве (на 33%), Эстонии и Словакии (на 32% - в обеих странах). Меньше всего рост цен затронул Францию, где стоимость хлеба увеличилась на 8%, а также Нидерланды и Люксембург (плюс 10% - в обеих странах).

«Хлеб, овощи, мясо - еда стала дороже. Особенно резко выросли цены на кулинарные масла и жиры, но и основные продукты питания, такие как хлеб, также стали значительно дороже», - говорится в опубликованном на сайте Евростата сообщении.

Фото: ru.euronews.com
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