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Цены на газ выросли в Европе

Автор:  
Арнур Рахимбеков
27 Апреля 2022, 19:47
Цены на газ выросли в Европе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейские цены на газ выросли сегодня после того, как российская компания «Газпром» прекратила поставки энергоресурсов в Польшу и Болгарию, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Российский оператор заявляет, что не получил оплату от указанных стран Евросоюза в рублях, как это предусмотрено новыми требованиями РФ. Рынок газа отреагировал на это тем, что фьючерсные контракты, отслеживающие оптовую цену на газ в Европе, выросли примерно на 20%.

По данному поводу сделала специальное заявление председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен: «Мы готовы к такому сценарию и находимся в тесном контакте со всеми государствами-членами Евросоюза. Мы также работаем над тем, чтобы обеспечить альтернативные поставки и наилучшие возможные условия хранения газа по всему ЕС».

Председатель Европейской Комиссии сообщила о том, что для обеспечения безопасности энергоснабжения в Европе рассматриваются альтернаивные потоки.

«Прямо сейчас проходит заседание координационной группы по газу. Мы разрабатываем наш скоординированный ответ ЕС. Также продолжим работать с международными партнерами над обеспечением альтернативных потоков и обеспечить безопасность энергоснабжения в Европе», - заявила У. Ляйен.

Россия   Евросоюз   Цены и тарифы   Польша   Европа   Мировые новости  
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