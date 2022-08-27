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Цены на газ в Европе взлетели до рекордного уровня
27 Августа 2022 20:50

Цены на газ в Европе взлетели до рекордного уровня

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В Европе опасаются полного прекращения поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток». Глава немецкого института DIW полагает, что цены на газ в Европе будут оставаться на высоком уровне в течение многих лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Опасения в Европе по поводу полного прекращения поставок природного газа из России привели к новому резкому скачку цен на голубое топливо. Цена европейских фьючерсов на поставки газа в сентябре в пятницу, 26 августа, увеличилась сразу на девять процентных пунктов до рекордных 340 евро за мегаватт-час.

Ранее «Газпром» объявил о приостановке поставок природного газа по трубопроводу «Северный поток» с 31 августа на три дня из-за ремонтных работ. Это лишь усилило страхи по поводу перспективы полного прекращения поставок российского газа в Европу.

Между тем глава Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher) призвал готовиться к длительному сохранения высоких цен на природный газ. «Цены на энергию уже никогда не вернутся на довоенный уровень», - сказал он в интервью радиостанции SWR.

По мнению Фрацшера, цены на энергоносители будут оставаться на высоком уровне на протяжении пяти-семи лет, поэтому людям следует настраиваться на снижение уровня жизни.


Фото: legalhub.online





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