3 Августа 2022 11:30

Цены на газ в Европе снова превышают $2200 за тысячу кубометров

БРЮССЕЛЬ.КАЗИНФОРМ – В ходе торгов на Лондонской фондовой биржи ICE, цена на газ в Европе во вторник поднялась выше 2200 долларов за 1000 кубометров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NEWS.am.

В течение дня 2 августа газ подорожал на 4%. Его стоимость впервые с начала марта поднялась выше 2200 долларов на фоне сокращения поставок по российскому газопроводу «Северный поток» , а затем превысила 2300 долларов за 1000 куб. м.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на газовом хабе TTF в Нидерландах выросла до 2 207 долларов за 1 тыс. куб. метров, или 208,5 евро за МВт час (газ на TTF торгуется в евро за МВт час).

На прошлой неделе поставки российского газа по «Северному потоку» упали примерно до 20% от максимальной мощности на фоне остановки еще одной газовой турбины.

«Газпром» считает необходимым получить официальные разъяснения от властей ЕС и Великобритании о допустимости ремонта и технического обслуживания турбин для трубопровода «Северный поток» в условиях санкционных ограничений, а также опасается, что Канада отзовет разрешения на поставку и ремонт двигателей.

Фото: news.am