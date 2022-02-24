Цены на газ в Европе продолжают рост

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В четверг индекс цен на газ TTF в Нидерландах вырос на 19%, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Контракты на природный газ в Великобритании подскочили на 12%. Европейские аналитики отмечают, что впервые с 23 декабря 2021 года цена на газ поднялась выше 1 600 долларов США за 1 тыс. кубических метров.

Порядка 30-40 процентов импорта газа в страны Европы приходится на Россию.