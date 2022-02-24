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Цены на газ в Европе продолжают рост

24 Февраля 2022 22:30
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Цены на газ в Европе продолжают рост

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В четверг индекс цен на газ TTF в Нидерландах вырос на 19%, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Контракты на природный газ в Великобритании подскочили на 12%. Европейские аналитики отмечают, что впервые с 23 декабря 2021 года цена на газ поднялась выше 1 600 долларов США за 1 тыс. кубических метров.

Порядка 30-40 процентов импорта газа в страны Европы приходится на Россию.


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#Экономика   #Цены и тарифы   #Нефть   #Европа   #Мировые новости  
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