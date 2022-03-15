Цены на газ в ЕС снижались в начале недели
На бирже ICE Futures (Нидерланды) стоимость газа на открытии торгов
понижалась до 1 200 долларов США за тыс куб м. Цена на апрельский
фьючерс на хабе TTF опустилась на 15,99%, достигнув 110,25 евро за 1 МВт·ч.
Цены на газ стремительно росли в течение нескольких месяцев из-за опасений по поводу дефицита поставок «голубого топлива». По сообщению бельгийских СМИ, текущие переговоры между украинской и российскими делегациями снижают опасения продавцов сырьевыми товарами.
Дополнительным фактором, влияющим на динамику цен на газ является
улучшение погодных условий в Европе и приближающее в конце марта
прекращение отопительного сезона.
Российская компания «Газпром» поставляет газ в Европу в штатном режиме по действующим трубопроводам, в том числе через территорию Украины. По
словам представителей «Газпрома», в сутки в Европу транспортируется
порядка 109,5 млн кубометров природного газа.