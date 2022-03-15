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    17:34, 15 Март 2022 | GMT +6

    Цены на газ в ЕС снижались в начале недели

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    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В понедельник цены на газ на биржевых площадках Европы снижались, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На бирже ICE Futures (Нидерланды) стоимость газа на открытии торгов

    понижалась до 1 200 долларов США за тыс куб м. Цена на апрельский

    фьючерс на хабе TTF опустилась на 15,99%, достигнув 110,25 евро за 1 МВт·ч.

    Цены на газ стремительно росли в течение нескольких месяцев из-за опасений по поводу дефицита поставок «голубого топлива». По сообщению бельгийских СМИ, текущие переговоры между украинской и российскими делегациями снижают опасения продавцов сырьевыми товарами.

    Дополнительным фактором, влияющим на динамику цен на газ является

    улучшение погодных условий в Европе и приближающее в конце марта

    прекращение отопительного сезона.

    Российская компания «Газпром» поставляет газ в Европу в штатном режиме по действующим трубопроводам, в том числе через территорию Украины. По

    словам представителей «Газпрома», в сутки в Европу транспортируется

    порядка 109,5 млн кубометров природного газа.

    Теги:
    Нефть/газ Европа Мировые новости
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