Цены на газ в ЕС снижались в начале недели

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В понедельник цены на газ на биржевых площадках Европы снижались, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На бирже ICE Futures (Нидерланды) стоимость газа на открытии торгов

понижалась до 1 200 долларов США за тыс куб м. Цена на апрельский

фьючерс на хабе TTF опустилась на 15,99%, достигнув 110,25 евро за 1 МВт·ч.

Цены на газ стремительно росли в течение нескольких месяцев из-за опасений по поводу дефицита поставок «голубого топлива». По сообщению бельгийских СМИ, текущие переговоры между украинской и российскими делегациями снижают опасения продавцов сырьевыми товарами.

Дополнительным фактором, влияющим на динамику цен на газ является

улучшение погодных условий в Европе и приближающее в конце марта

прекращение отопительного сезона.

Российская компания «Газпром» поставляет газ в Европу в штатном режиме по действующим трубопроводам, в том числе через территорию Украины. По

словам представителей «Газпрома», в сутки в Европу транспортируется

порядка 109,5 млн кубометров природного газа.