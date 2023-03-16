Цены на газ после проверок прокуратуры снизили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - По инициативе прокуратуры Алматинской области жителям поселков Шамалган, Жандосов, Шалкар, Енбенши, Уштерек, Кумарал, МТФ Турар и садоводческих обществ Арай, Аянат, Дархан, Барколь снизили тариф на газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года жители вышеуказанных населенных пунктов, обслуживаемых ТОО «Сигма-ГАЗ», выражали недовольства относительно высокого тарифа на товарный газ для населения. В этой связи, прокуратурой района проведен анализ тарифа образования по реализации товарного газа. По результатам выявлен ряд нарушений антимонопольного законодательства, допущенного департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской области от 12 ноября 2021 года», - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратурой области внесен акт надзора об отмене приказа руководителя о применении тарифа на реализацию товарного газа в размере 37,5 тенге за 1 кубометр природного газа и проведению экспертизы цены по факту увеличения тарифа. По результатам рассмотрения акта надзора, приказом департамента от 10 марта 2023 года утвержден тариф ТОО «Сигма-ГАЗ».

«С 1 апреля этого цена тарифа для вышеуказанных населенных пунктов будет значительно снижена до 28,95 тенге за кубометр газа с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), тем самым прокуратурой Алматинской области защищены и восстановлены права 9 918 потребителей. Газоснабжающая организация ТОО «Сигма – ГАЗ» привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 2 млн тенге», - отметили в прокуратуре региона.