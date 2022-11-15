Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Цены на электроэнергию заставили сократить часы работы баров и ресторанов в Великобритании

15 Ноября 2022, 09:38
Цены на электроэнергию заставили сократить часы работы баров и ресторанов в Великобритании
15 Ноября 2022, 09:38

Цены на электроэнергию заставили сократить часы работы баров и ресторанов в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Более трети британских кафе, баров и ресторанов сократили часы работы за последние три месяца в надежде снизить расходы на электроэнергию, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу национальной статистики Соединенного Королевства.

Около 6% предприятий общественного питания Великобритании не работают два дополнительных дня в неделю, 7% были открыты на один день меньше, а 21% сократили часы работы.

В свою очередь, британский гостиничный бизнес намерен повысить цены на свои услуги из-за повышения стоимости электроэнергии. Почти половина собственников отелей и хостелов заявили, что тарифы на энергоносители являются их главной проблемой.

В целом затраты на энергию стали серьезным вызовом для предприятий по всей Великобритании в этом году. Доля тех, кто считает, что цены на энергоносители являются их главной заботой, увеличилась с 15% в конце февраля до 21% в апреле и с тех пор остается на этом уровне.

Индекс потребительских цен в Великобритании в сентябре подскочил на 10,1% в годовом выражении. Инфляция в основном возросла за счет повышения цен на электроэнергию, газ и другие виды топлива, а также расходов на продукты питания и транспорт.


Новости по теме
Масштабное повышение налогов анонсировали в Великобритании
Инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 11,1%
Подачу электроэнергии восстановили в пяти микрорайонах Атырау
Читайте также
Газотурбинную установку мощностью в  57 МВт запустили в Актобе
Масштабное повышение налогов анонсировали в Великобритании
Инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 11,1%
Проблему с дефицитом сжиженного газа решают в Атырау
Фондовый рынок Лондона уступил Парижу лидерство в Европе
Ряд заправок в Уральске отпускали газ только по талонам
Посещение части детсадов и школ отменили из-за отсутствия электричества в Атырау
Из-за пожара на подстанции часть микрорайонов Атырау осталась без электроснабжения
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору