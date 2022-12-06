Цену на рис прокомментировал глава Минторговли РК

6 Декабря 2022, 12:29

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что можно приобрести рис за 275 тенге за один килограмм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Минсельхоз озвучил цену риса, но она далека от реальности. Где можно купить за 250 тенге килограмм риса?» - спросили Серика Жумангарина журналисты в кулуарах Правительства.

«Есть рис по 275 тенге, допустим, в магазинах. Если вы пройдетесь и купите одинаковый набор продуктов в крупных супермаркетах, просто для себя эксперимент сделаете, то разницу в стоимости ощутите. Даже среди сетевых магазинах класса «А». А если купите в магазине у дома, то естественно, вам это будет тоже накладно. Вы это увидите. Человек покупает четыре раза в неделю в среднем. Два раза берет продукты в больших объемах и два раза докупается в магазине у дома», - ответил глава Минторговли.

Министр заявил, что в 2019-2020 годах производство риса в Казахстане составляло 550 тысяч тонн, а в 2017 году - 490 тысяч.

«На этот год запланировано 507 тысяч тонн риса. Импортируем совсем мало мы. В этом году за 10 месяцев экспортировали 76 тысяч тонн. На сегодня у нас порядка 250 тысяч тонн запасов есть. При месячном объеме потребления порядка 80 тысяч тонн. По рису никаких угроз нет. Но в любом случае мы решили промониторить декабрь», - проинформировал С. Жумангарин.

Ранее в Минсельхозе заверили, что риски формирования дефицита риса в Казахстане очень низкие.