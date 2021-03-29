Цену на реализацию жилья снизили застройщики в ВКО после уведомления антимонопольщиков

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Цену на реализацию жилья снизили застройщики в Восточно-Казахстанской области после уведомления антимонопольщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Восточно-Казахстанской области в действиях ТОО «Достар май», ТОО «Service СМУ» и ТОО «VK Invest Company» усмотрел признаки согласованных действий по установлению и поддержанию завышенных цен на реализацию коммерческого жилья.

В соответствии с требованиями статьи 199 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан трем застройщикам направлены уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения конкурентного законодательства.

Все уведомления департамента исполнены.

К примеру, ТОО «Достар май» снизило цены с 350 тысяч до 220-280 тысяч тенге за кв. м, в зависимости от комфортности и этажности.

Кроме того, застройщики заверили, что будут принимать меры по недопущению впредь нарушений конкурентного законодательства.