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    09:38, 29 Март 2021 | GMT +6

    Цену на реализацию жилья снизили застройщики в ВКО после уведомления антимонопольщиков

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Цену на реализацию жилья снизили застройщики в Восточно-Казахстанской области после уведомления антимонопольщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции.

    Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Восточно-Казахстанской области в действиях ТОО «Достар май», ТОО «Service СМУ» и ТОО «VK Invest Company» усмотрел признаки согласованных действий по установлению и поддержанию завышенных цен на реализацию коммерческого жилья.

    В соответствии с требованиями статьи 199 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан трем застройщикам направлены уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения конкурентного законодательства.

    Все уведомления департамента исполнены.

    К примеру, ТОО «Достар май» снизило цены с 350 тысяч до 220-280 тысяч тенге за кв. м, в зависимости от комфортности и этажности.

    Кроме того, застройщики заверили, что будут принимать меры по недопущению впредь нарушений конкурентного законодательства.


    Теги:
    Закон и право Восточно-Казахстанская область Другие государственные органы Цены и тарифы Жилье Строительство
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