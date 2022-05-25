25 Мая 2022 12:06

Цену на газ снизят для бытовых потребителей голубого топлива в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство определило механизм по безубыточной газификации новых регионов и защите интересов социально уязвимых слоев населения. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внесены изменения в Правила ценообразования на общественно значимых рынках, где предусмотрена новая, девятая, группа потребителей – бытовые потребители (население), получающие государственную адресную социальную помощь и (или) жилищную помощь. С 1 апреля 2022 года в пилотном режиме в городах Тараз и Уральск цена розничной реализации товарного газа для данной группы потребителей снижена на 20%», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Как заверил Премьер-Министр, по итогам окончания пилотного проекта данная мера будет применена для всех газифицированных регионов страны.

«Также будут введены две новые категории потребителей – «крупные коммерческие потребители газа» и «лица, осуществляющие цифровой майнинг». В случае роста цены товарного газа, в целях обеспечения снижения нагрузки по оплате цены на газ существующих групп потребителей, в том числе от отраслей экономики (малый и средний бизнес, теплоэнергетические компании по выработке тепловой энергии и производству электрической энергии и т.д.), предлагается перераспределение нагрузки на эти новые категории потребителей», - добавил глава Кабмина.