Цену льготного дизтоплива снизят для уборочной кампании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подготовку к массовой уборочной кампании и процесс кормозаготовки обсудили на заседании оперативного штаба под председательством министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

На сегодня фермеры убрали 910,3 тысячи га зерновых. При средней урожайности 13,8 ц/га намолочено 1,3 млн тонн зерна. Также собрано 1,6 тысячи тонн масличных культур, 293,7 тысячи тонн картофеля, 915,7 тысячи тонн овощей и 1,9 млн тонн бахчевых.

Уборочные работы ведутся в 9 областях страны, к массовому сбору урожая основные зерносеющие регионы приступят в третьей декаде августа.

В целом 46,7% (9,5 млн га) посевов находится в хорошем состоянии, 45% (9,2 млн га) в удовлетворительном, погибло менее 1% посевных (199 тысяч га).

Для уборочных работ аграриям выделено 426 тысяч тонн льготного дизтоплива. Первоначальная стоимость горючего, утверждённая Минэнерго составляла 284 тысячи тенге за тонну с НПЗ. С учетом расходов операторов, средняя цена для сельхозтоваропроизводителей по республике была 269 тенге/литр. Однако в ходе заседания представители Минэнерго сообщили, что с сегодняшнего дня цена на льготное дизтопливо будет снижена с учетом транспортных расходов до станции назначения.

Предварительные расчеты показывают среднюю цену аграриев 258-262 тенге/литр или ниже рыночной на 12%.

Одной из проблем в регионах является определение операторов по отгрузке ГСМ. К примеру, в области Улытау не определен региональный оператор. Под срывом поставка 120 тонн дизтоплива, запланированных по графику в июле. Акимату было поручено решить вопрос, и совместно с Минэнерго обеспечить переброску июльских объемов на август и сентябрь.

Что касается кормообеспечения, то в большинстве регионов процесс заготовки кормов находится в пределах нормы, за исключением некоторых районов, где отмечается аномальная жара и отсутствие дождей.

По последним данным, заготовлено около 969 тысяч тонн сенажа, что составляет 67,1% от запланированного объема. Заготовка сена, являющегося одним из основных в рационе сельхозживотных, составила 15,8 млн тонн или 63,3% от плана. Основная заготовка соломы, силоса и концкормов начнется в сентябре.

Хорошие темпы заготовки сена демонстрируют в Костанайской (93,4%), Жамбылской (88,7%), Северо-Казахстанской (82,5%), Туркестанской (82,4%) и Алматинской (79,3%) областях.

Низкие темпы наблюдаются в Павлодарской (11%), Мангистауской (24,6%), Атырауской (32,2%), Восточно-Казахстанской (39,8%) и Западно-Казахстанской (41,5%) областях и области Абай (36,5%).

Со стороны МСХ принимаются меры для успешной заготовки кормов, а также нивелирования последствий засухи.

Акиматам было дано поручение выделить дополнительные средства на субсидирование кормозаготовки. В частности, к утвержденным ранее объемам субсидий в 11,7 млрд тенге прорабатывается дополнительно выделить 9,1 млрд тенге.

Начато финансирование субъектов АПК по линии АО «Казагрофинанс» на приобретение кормозаготовительной техники для дальнейшей передачи в лизинг. На эти цели из республиканского бюджета выделено 20 млрд тенге.

По линии АО «НУХ «Байтерек» прорабатывается вопрос пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам сельхозтоваропроизводителей регионов, пострадавших от засухи.