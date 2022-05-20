20 Мая 2022 19:48

Центры содействия трудоустройству создают в вузах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В университетах создаются более 100 карьерных центров содействия трудоустройству. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов на парламентских слушаниях по вопросам молодежной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в качестве пилота в Туркестанской, Алматинской, Мангистауской, Карагандинской областях в рамках проекта «Zhas project» 1000 молодых граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения, получат грант в размере 1 млн тенге на открытие собственного дела. Кроме того, одним из новых направлений занятости молодежи является развитие креативной индустрии. Поэтому в программе повышения доходов населения особое внимание уделяется развитию этой сферы. У нас талантливая молодежь, которая успешно реализовала масштабные проекты. Надо всемерно поддерживать развитие креативной индустрии вокруг такой молодежи», - сказал Е. Тугжанов.

По его словам, сегодня молодые люди сталкиваются с трудностями при трудоустройстве из-за низкого опыта и спроса на выбранную профессию. Для системного решения данной проблемы принимаются меры по направлению молодежи в экономику, на конкретные востребованные специальности в соответствии с международным опытом.

«Атлас новых профессий прошел практику в Павлодарской области под руководством депутата Мажилиса Саясата Нурбека. На основе этого опыта будут разработаны и введены в действие региональные карты спроса на кадры. При колледжах будет реализовано 100 малых предприятий для приобретения опыта студентами. Подписаны соглашения с около 500 предприятиями по реализации шефства над 410 колледжами. В университетах создаются более 100 карьерных центров содействия трудоустройству студентов по специальности. На высшие учебные заведения возлагается обязанность не только выдавать дипломы выпускникам, но и помогать им в трудоустройстве, сопровождать их. Все это, безусловно, будет способствовать тому, чтобы молодежь правильно выбрала профессию, научилась навыкам, которые нужны рынку, нашла свое достойное место в жизни», - добавил заместитель главы Правительства.