Центры притяжения туристов возводят в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Как столица тюркского мира, где воплощаются в жизнь всевозможные проекты в сфере туризма, Туркестан продолжает укреплять авторитет РК на мировой арене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В частности, строения в охраняемой зоне ЮНЕСКО, не превышают высоту объекта культурного наследия - мавзолея Х. А. Яссауи. Все здания здесь возводят в среднеазиатском стиле, используя национальные мотивы и орнаменты. Аким области Умирзак Шукеев во время очередного объезда осмотрел ход строительства в областном центре.

Напомним, возведение объектов международного уровня в культурно-духовном центре находится под строгим контролем главы региона. Они станут прекрасным центром притяжения для туристов со всего мира.

В священном городе строят масштабные объекты, которые придадут Туркестану особый колорит. Один из них - уникальный комплекс «Керуен Сарай». По замыслу, комплекс превратится в большой базар в восточном стиле, напоминающий старинные торговые площади. А рядом, по соседству с гостиницами, кинотеатрами, ресторанами, историческими и торговыми улицами и искусственным озером, выстроят жилой комплекс «Керуен Сарай».

Его облик соответствует общему виду основного комплекса. Жилой массив сохранит восточный стиль, неповторимый дизайн и уникальную архитектуру древнего города.

С ходом строительства новой достопримечательности Туркестана ознакомился глава региона. Умирзак Естаевич поручил ответственным лицам уделить особое внимание качеству и безопасности детских площадок в местах отдыха.



