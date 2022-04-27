Центры актуальных профессий откроют в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Во время диалоговой площадки JASTAR TALKS аким Павлодарской области Абылкаир Скаков призвал молодежь вместе общими усилиями изменить жизнь в лучшую сторону. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самое сложное в современном мире – найти свое призвание, - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. – Сколько людей ошибаются в выборе профессии, поэтому мы хотим создать систему ранней профориентации в школах. Для этого в колледжах будут созданы центры актуальных профессий, где желающим смогут помочь переквалифицироваться».

Встреча с лидерами молодежных объединений «Новый Казахстан: Будущее в наших руках» прошла в Доме дружбы. JASTAR TALKS – творческая конференция свободного формата, цели которого – распространение уникальных идей и обмен мнениями, полезным опытом. Глава региона стал гостем молодежной диалоговой площадки.

А. Скаков подчеркнул значимую роль Ассамблеи народа Казахстана в укреплении межэтнического и межконфессионального согласия в стране. В ходе беседы руководитель единой службы управления персоналом акимата Павлодарской области Наталья Нефедова рассказала о своей истории становления как личности и государственного служащего. Она отметила, что Ассамблея народа Казахстана учит с уважением относиться к культурному многообразию всех этносов, и завершила свою речь отрывком из стихотворения поэта Магжана Жумабаева «Мен жастарға сенемін» («Я верю в молодежь»).

Айтым Кусаинов, открывший кабинет комплексной реабилитации для людей с ограниченными возможностями, подчеркнул, что молодежь должна ценить возможности, которые дает им жизнь.

«Я рос без отца и был единственным мужчиной в семье, - поделился он. – Долгое время я не мог найти работу. В тот сложный период мне помогли в центре развития молодежных инициатив обрести свое призвание. Вместе с коллегами мы создали сервис для людей с повышенными потребностями в дальнейшем я открыл собственный реабилитационный центр».

Аким Калиновского сельского округа района Теренколь Санжар Рыспеков поведал сверстникам историю своего успеха.

По его словам, нужно всегда положительно реагировать на открывающиеся возможности, постоянно учиться, улучшать свои навыки. В завершение самый молодой аким в Павлодарской области пригласил молодежь работать на селе.

Вернувшись к теме создания безбарьерной среды, аким Павлодарской области пообещал продумать вопрос открытия инклюзивных кабинетов в школах области. Он подчеркнул, что пришло время серьезно заняться его решением и призвал молодежь вместе общими усилиями изменить жизнь в лучшую сторону.

Ранее сообщалось, что школьница из Павлодара Ярослава Кравчук выиграла грант NASA.

Фото Валерия Бугаева.



