23 Сентября 2022, 04:18

Центробанки европейских стран ужесточают денежно-кредитную политику

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Курс фунта стерлингов достиг минимума к доллару с 1985 года. На торгах в четверг стоимость официальной валюты Великобритании снизилась ниже отметки в $1,13 центов. Падение произошло на фоне повышения в среду базовой процентной ставки в США. С начала года британский фунт упал к доллару более чем на 17%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Давление на курс фунта стерлингов оказывает и запланированное на пятницу объявление промежуточного бюджета в Великобритании. В нем, как сообщают местные СМИ, будут отражены предвыборные обещания премьер-министра Лиз Трасс сократить налоги, а также ее планы заморозить цены на электричество. Все это, подчеркивают эксперты, может привести к образованию дыры в бюджете в размере 100 млрд фунтов в ближайшие годы.

Центробанки европейских стран ужесточают денежно-кредитную политику с целью сдерживания цен.

Чтобы поддержать инфляцию на относительно низком и стабильном уровне Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 2,25%. Ставка, которую устанавливает комитет по денежно-кредитной политике, будет действовать до 3 ноября.

Швейцарский национальный банк осуществил крупнейшее за всю историю повышение своей ключевой процентной ставки. Она увеличилась с минус 0,25% до 0,5% .

В августе годовая инфляция в Швейцарии составила 3,5 %. В Великобритании - почти 10%. В странах ЕС, использующих евровалюту инфляция превысила 9%.