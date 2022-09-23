Центризбирком установил формы избирательных документов по выборам Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РК, в котором приняли участие представители политических партий, Агентства по делам государственной службы, Министерств внутренних дел, юстиции, Генеральной прокуратуры и средств массовой информации, в режиме видеоконференцсвязи члены территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, передает МИА «Казинформ».

На заседании рассмотрены два вопроса:

1. Об установлении форм избирательных документов по выборам Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года;

2. Об организации проверки соответствия кандидатов в Президенты требованиям законодательства на выборах Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года.

С докладом об установлении форм избирательных документов выступил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров. Он сообщил, что в соответствии с КЗ РК «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия подготовила 18 форм избирательных документов по проведению выборов Президента:

· документы по выдвижению кандидата;

· документы принимаемые в рамках полномочий территориальных избирательных комиссий;

· документы принимаемые в рамках полномочий участковых избирательных комиссий;

· иные формы избирательных документов.

Кандидаты в Президенты выдвигаются республиканскими общественными объединениями в лице их высших органов. Решение о выдвижении кандидатов в Президенты принимается большинством голосов от общего числа членов высшего органа республиканского общественного объединения и оформляется выпиской из протокола.

Решение высшего органа республиканского общественного объединения:

1) доводится до сведения кандидата в Президенты;

2) вместе с заявлением кандидата в Президенты о согласии баллотироваться представляется в Центральную избирательную комиссию.

Выписка из протокола высшего органа республиканского общественного объединения должна содержать сведения об общем числе членов высшего органа республиканского общественного объединения и поддержке голосов о выдвижении кандидата.

Согласно полномочиям, установленным Конституционным законом о выборах, ЦИК РК принимает протокол об установлении соответствия кандидата в Президенты предъявляемым к нему Конституцией и КЗ РК «О выборах в Республике Казахстан» требованиям.

Разработан ряд документов о функциях участковых избирательных комиссий. Также разработаны формы избирательных документов:

· список избирателей;

· форма подписного листа для сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов в Президенты;

· удостоверение кандидата;

· удостоверение доверенного лица;

· удостоверение наблюдателя иностранного государства, международной организации.

По второму вопросу повестки дня выступил член Центризбиркома Шавкат Утемисов.

Он сообщил, что в соответствии с Конституцией и КЗ РК «О выборах в Республике Казахстан» кандидатом в Президенты может быть гражданин Республики по рождению, достигший 40 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет и имеющий высшее образование. Для избрания Президентом гражданин должен иметь опыт работы на государственной службе или выборных государственных должностях не менее 5 лет, а также обладать активным избирательным правом.

Граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, не вправе избирать и быть избранными. Не может быть кандидатом в Президенты и лицо, имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость, а также признанное судом в установленном законом порядке виновным в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения.

Соответствие кандидата в Президенты требованиям определяется ЦИК РК в течение 5 дней с момента представления выписки из протокола заседания Высшего органа республиканского общественного объединения о выдвижении кандидата вместе с заявлением кандидата о согласии баллотироваться и документом, удостоверяющим внесение кандидатом избирательного взноса.

Форма заявления кандидата о согласии баллотироваться утверждается постановлением Центральной избирательной комиссии. К заявлению прилагаются биографические данные по отдельной форме, сведения об опыте работы на государственной службе или выборных государственных должностях, документ о внесении избирательного взноса.

Кандидат в президенты вносит на счет Центральной избирательной комиссии избирательный взнос в пятидесятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законодательством.

Центральная избирательная комиссия с момента поступления указанных документов незамедлительно направляет запросы в уполномоченные государственные органы. Срок рассмотрения запросов указанными государственными органами и представления сведений в Центральную избирательную комиссию в течение двух календарных дней со дня поступления запроса.

После поступления соответствующих сведений от уполномоченных органов Центральная избирательная комиссия составляет протокол по форме, утвержденной постановлением ЦИК об установлении соответствия кандидата в Президенты Республики Казахстан требованиям Конституции и КЗ РК «О выборах в Республике Казахстан».

В протоколе Центральной избирательной комиссией устанавливается соответствие или несоответствие кандидата действующему законодательству, включая заключение лингвистической комиссии о владении государственным языком.

По итогам заседания состоялся брифинг для представителей средств массовой информации, на котором члены Центризбиркома ответили на вопросы СМИ.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей. Он должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком.

О том, как будут проходить выборы можно прочесть здесь.