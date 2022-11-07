Централизованным водоснабжением обеспечат 12 сел в Мангистауской области до конца года – Президент

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области поднял проблемы дефицита питьевой воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Одним из наиболее острых вопросов, волнующих жителей региона, остается дефицит питьевой воды. Известно, что из-за нехватки мощностей по опреснению в городах и селах области вода в летний период подается по часам. Что таить, в мае текущего года актауцы вынуждены были даже стоять в очередях к водовозам. Это совершенно неприемлемая ситуация. Ожидается, что к 2025 году потребность в воде в области вырастет до 260 тысяч кубометров. Я поставил задачу в течение пяти лет обеспечить все города и села региона чистой питьевой водой. Акимат начал работу в этом направлении. По моему поручению до конца текущего года 12 сел будут обеспечены централизованным водоснабжением. До 2025 года в регионе планируется реализовать 9 проектов по опреснению воды и 4 проекта по строительству и реконструкции магистральных водоводов. Вместе с тем есть проекты, реализация которых затягивается», - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что следует приступить к строительству опреснительного завода в селе Кендерли.

«Очень медленно идет реконструкция и расширение магистрального водовода Астрахань – Мангышлак. Этот объект был введен в эксплуатацию 33 года назад, его сети нуждаются в срочной реконструкции. Правительству и фонду «Самрук-Казына» необходимо выполнить все работы в срок. Особое внимание следует уделить расширению мощностей «МАЭК-Казатомпром». Динамичное развитие региона и высокие темпы прироста населения остро ставят вопрос модернизации инженерных сетей. Коммунальная инфраструктура не справляется с нагрузками. Основным поставщиком воды, тепла и электроэнергии в регионе является «МАЭК-Казатомпром». Между тем, износ оборудования на этом предприятии уже превышает 80%. В ходе своей предыдущей рабочей поездки в область я поручал разработать программу модернизации предприятия. Правительству нужно предусмотреть необходимые средства на ее реализацию. В самое ближайшее время нужно приступить к работам», - сказал К.Токаев.