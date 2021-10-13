Центральный стадион снесут и построят заново в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центральный стадион имени К. Мунайтпасова снесут и построят по-новому. Об этом сообщили в пресс-службе столичного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Летом 2020 года его признали аварийным.

«В связи с тем, что Центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова признан аварийным, на данный момент проводятся проектно-изыскательские работы. Проект на стадии разработки эскизного проекта», - проинформировали в столичном акимате.

В пресс-службе добавили, что здание полностью снесут и построят по-новому.

Отметим, что арена вмещает 12 250 зрителей.

Стадион был построен в 1936 году. Первый футбольный матч на стадионе состоялся 14 мая 1964 года.

10 июня 1998 года здесь состоялось открытие столицы Республики Казахстан. Было организовано красочное шоу с участием отечественной и зарубежной эстрады.

Спустя 85 лет стадион построят по-новому.