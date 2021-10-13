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    10:00, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Центральный стадион снесут и построят заново в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центральный стадион имени К. Мунайтпасова снесут и построят по-новому. Об этом сообщили в пресс-службе столичного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Летом 2020 года его признали аварийным.

    «В связи с тем, что Центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова признан аварийным, на данный момент проводятся проектно-изыскательские работы. Проект на стадии разработки эскизного проекта», - проинформировали в столичном акимате.

    В пресс-службе добавили, что здание полностью снесут и построят по-новому.

    Отметим, что арена вмещает 12 250 зрителей.

    Стадион был построен в 1936 году. Первый футбольный матч на стадионе состоялся 14 мая 1964 года.

    10 июня 1998 года здесь состоялось открытие столицы Республики Казахстан. Было организовано красочное шоу с участием отечественной и зарубежной эстрады.

    Спустя 85 лет стадион построят по-новому.


    Фото: wikimedia.org
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