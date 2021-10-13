10:00, 13 Октябрь 2021 | GMT +6
Центральный стадион снесут и построят заново в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центральный стадион имени К. Мунайтпасова снесут и построят по-новому. Об этом сообщили в пресс-службе столичного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Летом 2020 года его признали аварийным.
«В связи с тем, что Центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова признан аварийным, на данный момент проводятся проектно-изыскательские работы. Проект на стадии разработки эскизного проекта», - проинформировали в столичном акимате.
В пресс-службе добавили, что здание полностью снесут и построят по-новому.
Отметим, что арена вмещает 12 250 зрителей.
Стадион был построен в 1936 году. Первый футбольный матч на стадионе состоялся 14 мая 1964 года.
10 июня 1998 года здесь состоялось открытие столицы Республики Казахстан. Было организовано красочное шоу с участием отечественной и зарубежной эстрады.
Спустя 85 лет стадион построят по-новому.
Фото: wikimedia.org