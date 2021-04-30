Центральный парк закроют 1 мая в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 1 мая на дезинфекцию закроют Центральный парк культуры и отдыха (бывший парк имени Горького) в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители и гости Алматы! Сообщаем вам, что 1 мая 2021 года Центральный парк культуры и отдыха г. Алматы будет закрыт для проведения санитарной и дезинфекционной обработки», - сообщили в администрации парка.

Ранее сообщалось, что в Алматы установят карантинные зоны для борьбы с вредителями плодовых культур.

С 15 апреля в городе проводятся работы по обработке зеленых насаждений от вредителей биологическим и химическим методом.

Стоит отметить, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача Алматы, по выходным также запрещено гулять по Арбату. Позже Жандарбек Бекшин объяснил причину .