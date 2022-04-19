Центральный мост в Атырау закроется на пять месяцев

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау центральный мост закроется на пять месяцев на капитальный ремонт, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На сессии городского маслихата были презентованы два проекта - капитальный ремонт моста и его реконструкция и строительство нового. Депутатами городского маслихата был поддержан проект капитального ремонта со сроком работы пять месяцев. Так как срок по строительству нового моста составил бы 35 месяцев.

«На сегодня проектно-сметная документация по реконструкции центрального моста полностью завершена. Стоимость строительно-монтажных работ по проекту составляет 920 млн 488 тыс. 988 тенге.

В рамках разработанного проекта будут отремонтированы колонны, подпорные стены, балки пролетного строения, опорные части. Планируется замена мостового полотна, системы водоотведения, будет уложено новое асфальтовое покрытие, установлены новые декоративные ограждения, осветительные приборы, установлен пергол, проведен ремонт блоков ограждения и окраска их со стороны дороги»,- сообщили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.