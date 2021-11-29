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Центральным водоснабжением в Карагандинской области обеспечены 98% горожан

29 Ноября 2021 17:00
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Центральным водоснабжением в Карагандинской области обеспечены 98% горожан

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области центральным водоснабжением обеспечены 98% жителей городов и 89,9% сельчан. Государственные программы помогают решать водный вопрос даже в отдалённых населённых пунктах региона. Для улучшения качества водоснабжения реализуются 35 инфраструктурных проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

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– В соответствии с поручением Президента в следующем году начинается реализация проекта по реконструкции Уйтас-Айдосского водовода. Это обеспечит жителей Жезказгана качественной водой с месторождения Кожамсеит, – отметил аким области Женис Касымбек на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В этом году уже запущен Эскулинский водовод, который снабжает качественной питьевой водой Сатпаев.

В области продолжается газификация. Природный газ доведён до 3 тысяч домов жителей Карагандинского региона. На днях начнётся подключение к газоснабжению первых абонентов Караганды, Темиртау и Жезказгана. Тариф составит 40,8 тенге за один куб. м.

Также строится подводящий газопровод в город Сарань, работы планируется завершить до конца декабря. С марта начнётся строительство сетей в Жанааркинском, Осакаровском районах и городе Шахтинске.


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#Карагандинская область   #Акимат   #Экономика   #Газификация   #Вода  
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