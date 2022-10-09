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    20:36, 08 Октябрь 2022 | GMT +6

    Центральную больницу отремонтируют к юбилею района в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов о мероприятиях, запланированных к 60-летию основания Тимирязевского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Что нужно сделать к юбилейной дате, глава региона обсудил с представителями общественности во время рабочей поездки в район.

    «В райцентре продолжим ремонт дорог. Начнется строительство новой котельной, которая обеспечит теплом 12 объектов, дополнительно можно подключить еще 40. Необходимо провести капитальный ремонт районной больницы. Будем решать вопрос водоснабжения в селе Сулы. Рядом с новым спортивным комплексом и хоккейным кортом запланируем строительство стадиона с футбольным полем и тренажерами», - поделился планами К.Аксакалов в Instagram.

    По информации акима области, за пять на ремонт дорог и сетей водоснабжения, установку освещения районному центру выделили 443 млн тенге. Обновили дом культуры. Местный предприниматель Серик Жукеев подарил учреждению машину.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Строительство Благоустройство
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