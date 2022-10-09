Центральную больницу отремонтируют к юбилею района в СКО
Что нужно сделать к юбилейной дате, глава региона обсудил с представителями общественности во время рабочей поездки в район.
«В райцентре продолжим ремонт дорог. Начнется строительство новой котельной, которая обеспечит теплом 12 объектов, дополнительно можно подключить еще 40. Необходимо провести капитальный ремонт районной больницы. Будем решать вопрос водоснабжения в селе Сулы. Рядом с новым спортивным комплексом и хоккейным кортом запланируем строительство стадиона с футбольным полем и тренажерами», - поделился планами К.Аксакалов в Instagram.
По информации акима области, за пять на ремонт дорог и сетей водоснабжения, установку освещения районному центру выделили 443 млн тенге. Обновили дом культуры. Местный предприниматель Серик Жукеев подарил учреждению машину.