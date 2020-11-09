Центральная котельная в Туркестане перешла на природный газ

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестане с 28 октября начали подачу тепла в здания, подключенные к централизованной системе отопления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

В настоящее время ГКП «Жылу» обеспечивает тепловой энергией 29 многоэтажных домов в микрорайоне «Отрар», 75 многоэтажных домов в I и II микрорайонах, 28 социально-бюджетных учреждений и 54 частных домов.

Центральная котельная с этого года избавилась от твердого топлива и перешла на отопление природным газом. Для этого из республиканского бюджета было выделено 750 млн тенге, строительные работы осуществила Алматинская подрядная компания ТОО «ASI Building». Здесь есть отделы автоматического контроля, системы отопления, химчистки воды и водоснабжения. В микрорайоне «Отрар» с 2019 года работают котельные отделения №2 и №3.

На складе предприятия, которое с 2010 года отапливалось углем, хранится 1200 тонн твердого топлива. В случае каких-либо неисправностей при отоплении на природном газе старая котельная печь готова к подаче тепла углем в качества резерва.

По словам директора учреждения Ергазы Рысбекова, в целом по штатному расписанию в коллективе трудятся 113 работников. Из них 78 человек задействованы на сменной работе. Отопительный сезон длится всего 149 дней.



