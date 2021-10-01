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    17:13, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Центральная горбольница Алматы вернулась к прежнему режиму работы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 октября Центральная городская клиническая больница Алматы вернулась в прежний режим работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе центральной горбольницы сообщили, что в целях безопасности стационар поделен на чистые и транзитные зоны, у всех поступающих берут анализ на коронавирус.

    Напомним, с марта 2020 года клиника была перепрофилирована в инфекционный стационар для лечения больных с COVID-19 первого эшелона. В стационар госпитализировались крайне тяжелые и тяжелые пациенты. Количество профильных коек было увеличено с 500 до 700 коек, а реанимационных с 15 коек до 105 коек.

    «Врачи стационара, несмотря на то, что они не являлись инфекционистами, активно включились в борьбу с пандемией, круглосуточно оказывая помощь пациентам с COVID-19. За весь период пандемии в ЦГКБ пролечено почти 8 тысяч пациентов с COVID-19, проведено порядка 90 операций ковидным больным», - сообщили в ЦГКБ.

    Отметим, что ЦГКБ обслуживает в экстренном порядке население Бостандыкского и Медеуского районов г. Алматы численностью порядка 650 тысяч человек. В плановом порядке госпитализируются пациенты со всех регионов Казахстана.

    Ежегодно в ЦГКБ получают лечение порядка 15-20 тысяч пациентов. Проводится 8-10 тысяч операций, в том числе 100-120 высокотехнологичных операций.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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