Центральная горбольница Алматы вернулась к прежнему режиму работы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 октября Центральная городская клиническая больница Алматы вернулась в прежний режим работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе центральной горбольницы сообщили, что в целях безопасности стационар поделен на чистые и транзитные зоны, у всех поступающих берут анализ на коронавирус.

Напомним, с марта 2020 года клиника была перепрофилирована в инфекционный стационар для лечения больных с COVID-19 первого эшелона. В стационар госпитализировались крайне тяжелые и тяжелые пациенты. Количество профильных коек было увеличено с 500 до 700 коек, а реанимационных с 15 коек до 105 коек.

«Врачи стационара, несмотря на то, что они не являлись инфекционистами, активно включились в борьбу с пандемией, круглосуточно оказывая помощь пациентам с COVID-19. За весь период пандемии в ЦГКБ пролечено почти 8 тысяч пациентов с COVID-19, проведено порядка 90 операций ковидным больным», - сообщили в ЦГКБ.

Отметим, что ЦГКБ обслуживает в экстренном порядке население Бостандыкского и Медеуского районов г. Алматы численностью порядка 650 тысяч человек. В плановом порядке госпитализируются пациенты со всех регионов Казахстана.

Ежегодно в ЦГКБ получают лечение порядка 15-20 тысяч пациентов. Проводится 8-10 тысяч операций, в том числе 100-120 высокотехнологичных операций.