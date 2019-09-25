Центральная Азия становится регионом глобального масштаба – Касым-Жомарт Токаев

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о роли и потенциале центральноазиатского региона на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение десятилетий государства Центральной Азии имели слабые экономические связи, что сдерживало их устойчивый рост. Сегодня, имея общие интересы и проблемы, регион вышел на новый этап развития. В этой связи тесный конструктивный политический диалог между всеми 5 странами региона будет иметь принципиальное значение для торговли, экономических инвестиционных связей и отношений между людьми, аргументировал Касым-Жомарт Токаев. Новые возможности появились в регионе после первого раунда неофициальных переговоров на высшем уровне в столице Казахстана в прошлом году.

По мнению Президента РК, Центральная Азия становится регионом глобального масштаба. Глава государства объяснил это тем, что страны региона объединяет общее культурное наследие, а также общее будущее. Он особо подчеркнул, что Казахстан, будучи крупнейшей экономикой в Центральной Азии, жизненно заинтересован в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества между всеми государствами.

При этом Президент отметил, что ситуация в Афганистане оказывает прямое воздействие на весь регион. Он выразил надежду, что мирный процесс под руководством и при непосредственном участии самих афганцев, а также при поддержке всех ключевых заинтересованных сторон, приведет к воцарению прочного мира и процветанию в этой стране. Казахстан будет и впредь поддерживать афганский народ в восстановлении его государства. Прочное глобальное и региональное партнерство, долгосрочные инвестиции и региональные интеграционные процессы – все это имеет жизненно важное значение для мирного будущего этой страны, заключил Глава государства.

Ранее сообщалось, что сегодня Президент принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН.

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства провел ряд двусторонних встреч с главами других государств. В частности, Президент встретился с Королем Иордании Абдаллой II, Президентом Болгарии Руменом Радевым, Президентом Швейцарии Ули Маурером и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По приезду в Нью-Йорк К. Токаев встретился с главами ведущих американских компаний. Одним из них стал руководитель компании «Bloomberg» Майкл Блумберг.

Как рассказал сам Президент, на встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.

Председатель Генеральной Ассамблеи, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.