Центр волонтерского движения открылся в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Ассамблее народа Казахстана Актюбинской области в рамках единого Дня открытых дверей прошло открытие центра волонтерского движения АНК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГУ «Қоғамдық келісім».

В мероприятии приняли участие представители этнокультурных объединений, члены молодежного крыла при ЭКО, все структуры АНК, областные управления образования, молодежной политики, здравоохранения, внутренней политики, профессиональные медиаторы, студенты вузов и молодежь города Актобе.

В ходе мероприятия была проведена презентация волонтерской деятельности, разъяснены основные цели и задачи данного проекта. На мероприятии было отмечено, что центром волонтерского движения АНК проводится работа по четырем направлениям: «Бірлік» - социальное, «Білім» - образовательное, «Тәрбие» - спортивное, «Келісім» - медиация.





На мероприятии, посвященному открытию центра волонтерского движения АНК, выступили профессиональный медиатор Светлана Балпейсова, лидер волонтерского движения «Жүректен жүрекке» Алишер Садык, лидер волонтерского движения Актюбинской области Айбек Наженов и председатель общественного объединения «Leader-Q» Актюбинской области Ромат Мукашев, которые провели разъяснительную работу среди молодежи по четырем направлениям центра волонтерского движения Ассамблеи народа Казахстана.

На заседании было отмечено, что в 2020 году планируется создание волонтерского совета при областной АНК с участием общественного объединения «Leader-Q» и волонтерского движения Актюбинской области, а также проведение акций по информационному разъяснению работы центра волонтерского движения АНК во всех районах области.

В открытии центра волонтерского движения АНК Актюбинской области приняли участие более 200 человек, в том числе более 100 человек изъявили желание добровольно вступить в ряды центра волонтерского движения Ассамблеи народа Казахстана.





Напомним, 10 декабря 2019 года в городе Нур-Султане состоялась церемония закрытия Года молодежи и старта Года волонтера с участием Президента РК.







