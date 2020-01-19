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вчера 23:55
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вчера 18:42
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Центр волонтерского движения открылся в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Ассамблее народа Казахстана Актюбинской области в рамках единого Дня открытых дверей прошло открытие центра волонтерского движения АНК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГУ «Қоғамдық келісім».
В мероприятии приняли участие представители этнокультурных объединений, члены молодежного крыла при ЭКО, все структуры АНК, областные управления образования, молодежной политики, здравоохранения, внутренней политики, профессиональные медиаторы, студенты вузов и молодежь города Актобе.
В ходе мероприятия была проведена презентация волонтерской деятельности, разъяснены основные цели и задачи данного проекта. На мероприятии было отмечено, что центром волонтерского движения АНК проводится работа по четырем направлениям: «Бірлік» - социальное, «Білім» - образовательное, «Тәрбие» - спортивное, «Келісім» - медиация.
На мероприятии, посвященному открытию центра волонтерского движения АНК, выступили профессиональный медиатор Светлана Балпейсова, лидер волонтерского движения «Жүректен жүрекке» Алишер Садык, лидер волонтерского движения Актюбинской области Айбек Наженов и председатель общественного объединения «Leader-Q» Актюбинской области Ромат Мукашев, которые провели разъяснительную работу среди молодежи по четырем направлениям центра волонтерского движения Ассамблеи народа Казахстана.
На заседании было отмечено, что в 2020 году планируется создание волонтерского совета при областной АНК с участием общественного объединения «Leader-Q» и волонтерского движения Актюбинской области, а также проведение акций по информационному разъяснению работы центра волонтерского движения АНК во всех районах области.
В открытии центра волонтерского движения АНК Актюбинской области приняли участие более 200 человек, в том числе более 100 человек изъявили желание добровольно вступить в ряды центра волонтерского движения Ассамблеи народа Казахстана.
Напомним, 10 декабря 2019 года в городе Нур-Султане состоялась церемония закрытия Года молодежи и старта Года волонтера с участием Президента РК.
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