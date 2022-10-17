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Центр Уральска остался без газа
17 Октября 2022, 13:55

Центр Уральска остался без газа

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Дома в центре Уральска остались без газа. Здесь проводят ремонтные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

По информации единой справочной службы «109», в связи с плановым проведением ремонта газопровода подачу газа приостановили в жилых домах по улицам Ихсанова, Досмухамедова, Курмангазы и проспекту Назарбаева.

Без газоснабжения остаются 88 домов частного сектора и девять многоэтажек. Ориентировочное время проведения работ до 17:00 сегодняшнего дня, 17 октября.


Фото: lenta.ua

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