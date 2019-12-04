Центр социальных инклюзивных программ открылся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы открылся Центр социальных инклюзивных программ, целью которого является разработка моделей социализации детей с особенностями в социуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главная задача уникального проекта – сформировать этот социум, который состоит из самых обычных детей и их родителей.

«Когда мы говорим о социуме, мы подразумеваем и школу, и центры раннего развития, и досуг, и семью. В 2016 году мы запустили проект «Инклюзивный спорт», далее стартовали Инклюзивные мастерские, в 2018 году мы уже начали свою работу в сфере инклюзивных образовательных мастерских, а в 2019 интегрировались в частную школу «Дана», - говорит президент ОФ «Центр социальных инклюзивных программ» Салтанат Мурзалинова-Яковлева.





Партнерами ЦСИП являются Центр приобщающего образования (Болгария), также мы являемся членом IACD (Международная организация по развитию комьюнити), постоянным участником Международного инклюзивного фестиваля «Преодолевая границы» (Грузия) и участником экспертной группы этого фестиваля.

«Сейчас в нашем проекте уже 50 детей, среди которых дети нормотипичные (обычные) и дети с такими особенностями, как РАС, ДЦП, ЗПР, слабослышащие. В Центр уже поступило более 20 заявок на обучение от родителей обычных детей и детей с особенностями. Мы рады, что растет количество родителей, для которых инклюзия становится нормой. К сожалению, ситуация в сфере подростков становится все более острой: все больше детей уходят из дома, растет процент детей с девиантным поведением, в школах отмечается высокий уровень буллинга и детской жестокости. Именно поэтому мы считаем важным продолжать нашу работу в сфере инклюзии как инструмента по повышению уровня эмпатии», - рассказывает директор ЦСИП Алмас Бакытжан.





Представители Центра социальных инклюзивных программ ставят своей целью на 2019-2020 годы увеличение количества детей в проекте до 100.

В конце июня 2019 года благотворительный фонд «Малум» передал ЦСИП в безвозмездное пользование на несколько лет помещение площадью в 325 квадратных метров. Несколько месяцев в помещении шел ремонт, который стал возможен благодаря неравнодушию казахстанцев.

«Нам помогали простые люди, представители бизнеса. Именно благодаря усилию сотен людей у наших детей появилось просторное и светлое помещение. Разумеется, стремление окружающих помогать нашему Центру вдохновляет нас всех на новые свершения и цели», - делится Салтанат Мурзалинова-Яковлева.



