11 Августа 2022 18:11

Центр реабилитации животных сгорел в Экибастузе

ЭКИБАСИУЗ. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе сгорел центр реабилитации животных. Питомцы не пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В Экибастузе выгорело и частично обрушилось кирпично-деревянное здание, где располагается центр реабилитации бездомных животных «Нью Простоквашино». В организации уточнили: пострадали все постройки и теплый вольер – остались только стены.

По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, пламя охватило 120 квадратных метров. Горела деревянная кровля.

«Из здания извлекли четыре 27-литровых и два 50-литровых газовых баллона. Во время извлечения еще три баллона взорвались», – сообщили в ДЧС.

После того как огонь локализовали, пожар потушили за 24 минуты. С пламенем боролись 12 человек.

«Животные были на улице, поэтому остались живы. Всего в центре мы содержим более ста собак. Пока они будут находиться на улице», – рассказала руководитель «Нью Простоквашино» Елена Доманова.

По ее словам, произошла утечка газа, когда устанавливали новые баллоны. В центре нет водоснабжения и электричества, поэтому они используют газ. Ранее зооволонтеры просили местные власти помочь подвести к ним коммуникации.

Чтобы восстановить здание и прокормить животных, центру потребуется помощь жителей региона. В день питомцам необходимо 240 литров еды, собак кормят мясом и кашами.

Два года назад в центре также пережили пожар. Тогда погибло несколько животных из-за дыма. Причиной пожара стала газовая горелка. Здание отстраивали заново.

Фото: pavlodarnews.kz