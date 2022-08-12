12 Августа 2022 01:42

Центр психического здоровья на 250 мест построят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Центр психического здоровья на 250 мест построят в Атырау. Об этом сообщил директор Атырауского областного центра психического здоровья Елдос Кдрсихов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«По сравнению с прошлым годом количество больных с психическими и поведенческими расстройствами, находящихся под динамическим наблюдением, увеличилось на 0,3%. А людей, находящихся под динамическим наркологическим наблюдением, снизилось на 3,3%. Количество употребляющих наркотическое средство «Трамадол» увеличилось на 16,7%, а употребляющих другие наркотические вещества снизилось на 1%. Также с учета снято 169 пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, возникшими в результате употребления психоактивных веществ. В цнтре оказывают психосоциальную, коррекционную и медико-психологическую помощь. Работают детский психиатр, психолог, терапевт прикладного анализа поведения, логопед, дефектолог», – сообщил Елдос Кдрсихов.

По его словам, в связи с тем, что все здания психиатрического стационара находятся в аварийном состоянии, в следующем году в области планируется начать строительство нового центра психического здоровья на 250 мест. Разрабатывается проектно-сметная документация.