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Центр позитронно-эмиссионной томографии построят в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
5 Марта 2023, 09:00
Центр позитронно-эмиссионной томографии построят в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Центр позитронно-эмиссионной томографии построят в Актобе в целях раннего выявления онкологических заболеваний. О совершенствовании оказания помощи онкобольным говорили на совещании в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания были подробно рассмотрены вопросы состояния онкологической службы в Актюбинской области, организации лекарственного обеспечения онкологических больных, повышения уровня онкологической настороженности у медицинских работников на уровне первичной медико-санитарной помощи.

«По данным ВОЗ, до половины всех онкологических заболеваний можно предотвратить, исключив факторы риска. В частности, к факторам риска развития рака относятся в первую очередь курение, избыточный вес, низкая физическая активность, неправильное питание, злоупотребление алкоголем, неблагоприятные условия среды обитания. Употребление табака непосредственно связано с 22% случаев смерти от рака в мире», - сказал ректор ЗКМУ им. М. Оспанова Асет Калиев.

Планируется, что в целях ранней диагностики будет построен первый в западном регионе центр позитронно-эмиссионной томографии. Также в области проводится работа по совершенствованию действующей инфраструктуры. В том числе, разработана проектно-сметная документация реконструкции действующего здания центра онкологии. Это позволит нарастить мощность центра и создать более комфортные условия для пациентов.

Аким области отметил, что нередко поступают жалобы на работу Центра онкологии, наблюдается нехватка препаратов, назначаемых онкобольным. Рассмотреть эти вопросы поручено департаменту медицинского и фармацевтического контроля, региональному представителю СК «Фармация». Также поставлена задача по внедрению «зеленого коридора» для совершенствования этапности и маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями.

Аким области подчеркнул, что большинство факторов риска можно и нужно корректировать, в связи с этим необходимо усилить просветительскую работу среди населения. Ералы Тугжанов также потребовал усиления работы по раннему выявлению онкопатологии. Известно, что выявленные на ранних стадиях онкологические заболевания в большей степени поддаются лечению.

«В настоящее время доля пациентов с выявленными онкологическими заболеваниями на первой стадии по Актюбинской области составляет 17,4 %. Это очень низкий показатель. Здесь требуется увеличение охвата населения скринингами и повышение их качества», - отметил аким.


Актюбинская область   Строительство   Здравоохранение  
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