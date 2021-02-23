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Центр по обеспечению жильем создадут на базе «Отбасы банка»

Автор:  
Серик Сабеков
23 Февраля 2021, 11:07
Центр по обеспечению жильем создадут на базе «Отбасы банка»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На базе «Отбасы банка» будет создан Центр по обеспечению жильем. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для решения вопроса очередности Глава государства ранее поручал создать на основе АО «Жилстройсбербанк Казахстана» полноценный институт развития и поддержки – «Отбасы банк» с передачей очередников местных исполнительных органов. Основной принцип работы «Отбасы банк» будет направлен на повышение доступности жилья, особенно для социально-уязвимых слоев населения», - сказал Бейбут Атамкулов.

Министр сообщил, что на базе «Отбасы банка» будет создан Центр по обеспечению жильем, который будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье, а также распределение жилья по дате постановки в соответствии с лестницей доступности жилья.

«База Центра по обеспечению жильем будет интегрирована с государственными базами данных физических лиц. Повторное включение в базу не допускается, граждане могут участвовать в государственных программах только один раз», - пояснил Бейбут Атамкулов.


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