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Центр первичной медико-санитарной помощи построят в мангистауском селе

Автор:  
Аружан Саптарова
10 Марта 2022, 09:26
Центр первичной медико-санитарной помощи построят в мангистауском селе

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Сайын Шапагатов построят медучреждение. Об этом сообщил аким Тупкараганского района Айбек Косуаков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Со стороны общества сегодня поднимается немало проблем в медицинской отрасли. Самая большая из них на сегодняшний день - врачебная амбулатория в сельском округе Саин Шапагатов, рассчитанная на 800 человек. Там можно принимать только 15 человек в день. А сегодня, как известно, численность населения в селе превышает 10 тысяч человек. Этот вопрос был поднят населением на прошлогодней отчётной встрече и был внесён в план мероприятий. В этом направлении планируется строительство общей частной клиники для сельского округа Саин Шапагатов и села Акшукур посредством государственно - частного партнерства», - сказал Айбек Косуаков.

По его словам, уже проведены переговоры с частным инвестором. В ближайшее время состоится конкурс.

Аким также проинформировал, что в скором времени будет построен центр первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) на 200 посещений в сутки.


Строительство   Здравоохранение   Мангистауская область  
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