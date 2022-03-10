Центр первичной медико-санитарной помощи построят в мангистауском селе

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Сайын Шапагатов построят медучреждение. Об этом сообщил аким Тупкараганского района Айбек Косуаков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Со стороны общества сегодня поднимается немало проблем в медицинской отрасли. Самая большая из них на сегодняшний день - врачебная амбулатория в сельском округе Саин Шапагатов, рассчитанная на 800 человек. Там можно принимать только 15 человек в день. А сегодня, как известно, численность населения в селе превышает 10 тысяч человек. Этот вопрос был поднят населением на прошлогодней отчётной встрече и был внесён в план мероприятий. В этом направлении планируется строительство общей частной клиники для сельского округа Саин Шапагатов и села Акшукур посредством государственно - частного партнерства», - сказал Айбек Косуаков.

По его словам, уже проведены переговоры с частным инвестором. В ближайшее время состоится конкурс.

Аким также проинформировал, что в скором времени будет построен центр первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) на 200 посещений в сутки.