Центр настольного тенниса строят в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте стартовало строительство Центра настольного тенниса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он будет расположен на территории Центрального стадиона имени Хаджимукана Мунайтпасова.

В специализированном зале будет 12 столов и ведущие не только в области, но и в стране теннисисты смогут в отличных условиях готовиться к соревнованиям, проводить учебно-тренировочные сборы, организовывать турниры.

Срок сдачи объекта - декабрь 2021 года.

В текущем году шымкентцы привезли домой медали всех достоинств с чемпионата страны (Караганда), молодёжных спортивных игр (Караганда) и других турниров.