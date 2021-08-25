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Центр настольного тенниса строят в Шымкенте
25 Августа 2021 17:54
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте стартовало строительство Центра настольного тенниса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Он будет расположен на территории Центрального стадиона имени Хаджимукана Мунайтпасова.
В специализированном зале будет 12 столов и ведущие не только в области, но и в стране теннисисты смогут в отличных условиях готовиться к соревнованиям, проводить учебно-тренировочные сборы, организовывать турниры.
Срок сдачи объекта - декабрь 2021 года.
В текущем году шымкентцы привезли домой медали всех достоинств с чемпионата страны (Караганда), молодёжных спортивных игр (Караганда) и других турниров.
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