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Центр настольного тенниса строят в Шымкенте

25 Августа 2021 17:54
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Центр настольного тенниса строят в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте стартовало строительство Центра настольного тенниса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Он будет расположен на территории Центрального стадиона имени Хаджимукана Мунайтпасова.

В специализированном зале будет 12 столов и ведущие не только в области, но и в стране теннисисты смогут в отличных условиях готовиться к соревнованиям, проводить учебно-тренировочные сборы, организовывать турниры.

Срок сдачи объекта - декабрь 2021 года.

В текущем году шымкентцы привезли домой медали всех достоинств с чемпионата страны (Караганда), молодёжных спортивных игр (Караганда) и других турниров.


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#Спорт   #Строительство   #Шымкент   #Теннис  
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