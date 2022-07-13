13 Июля 2022 17:12

Центр настольного тенниса начали строить в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовало строительство Центра настольного тенниса. Здание общей площадью 3190 кв. м отвечает лучшим мировым стандартам - игровой зал с 16 столами, профессиональное напольное покрытие с амортизирующей подсистемой, тренажерный зал и зрительские трибуны на 300 мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Также в новом спортивном комплексе будут конференц-зал, медицинский кабинет, душевые, тренерские и судейские комнаты, раздевальные комнаты, оснащенные сауной, комнаты контроля ракеток, магазин спортивной экипировки и инвентаря, а также административный блок.

В столичном Центре смогут проводиться как республиканские, так и турниры Международной федерации настольного тенниса (ITTF), а также учебно-тренировочные сборы с участием стран из ближнего и дальнего зарубежья.

Центр расположится в одном из самых спортивных районов столицы - недалеко от многопрофильного комплекса «Барыс-Арена», между футбольным стадионом «Астана-Арена» и ледовым дворцом «Алау». Таким образом, комплекс позволит увеличить охват населения, занимающегося физической культурой и спортом, а также будет способствовать пропаганде здорового образа жизни, развитию и популяризации настольного тенниса в городе, отмечают в НОК.

Главным инвестором строительства Центра выступает президент Федерации настольного тенниса РК Данияр Абулгазин.

«За последние несколько лет по стране было открыто более 20 отделений настольного тенниса и 15 специализированных залов по всему Казахстану. Совместно с партнерами Федерации были построены специализированные Центры настольного тенниса в разных регионах Казахстана», - отмечают в Олимпийском комитете.

Так, в 2020 году состоялось открытие карагандинского дворца настольного тенниса «Saryarka» - первого специализированного Центра не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. Годом позднее к работе приступил спортивный комплекс «Jenimpaz» в Павлодаре и Центр настольного тенниса и художественной гимнастики в городе Тараз.

В 2022 году торжественно открыл двери Центр настольного тенниса «ADD» в Алматы, открытие которого посетил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В апреле также в работу вступил спортивный объект в Усть-Каменогорске.

«До конца года планируется ввести в эксплуатацию аналогичные спортивные сооружения в Шымкенте и Актобе», - добавили в НОК.

















Фото: olympic.kz