Центр компетенций для обучения механизаторов открылся в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках республиканского проекта «Жас маман» на базе Шетского агротехнического колледжа появился Центр компетенций сельского хозяйства AGRO TECH. Специальный центр позволит готовить квалифицированных и компетентных специалистов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Колледж участвует в проекте по категории «Механизация сельского хозяйства». Этой специальности обучаются 38 студентов.

Для развития профессиональных компетенций учащихся в центре будут действовать четыре мастерские, три лаборатории и четыре кабинета для теоретических занятий. Все они оснащены современным оборудованием с учётом стандартов WorldSkills, предложений Палаты предпринимателей и работодателей.

Центр компетенций в Шетском районе стал пятнадцатым по Карагандинской области.