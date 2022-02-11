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Центр компетенций для обучения механизаторов открылся в Карагандинской области

11 Февраля 2022 09:23
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Центр компетенций для обучения механизаторов открылся в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках республиканского проекта «Жас маман» на базе Шетского агротехнического колледжа появился Центр компетенций сельского хозяйства AGRO TECH. Специальный центр позволит готовить квалифицированных и компетентных специалистов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Колледж участвует в проекте по категории «Механизация сельского хозяйства». Этой специальности обучаются 38 студентов.

Для развития профессиональных компетенций учащихся в центре будут действовать четыре мастерские, три лаборатории и четыре кабинета для теоретических занятий. Все они оснащены современным оборудованием с учётом стандартов WorldSkills, предложений Палаты предпринимателей и работодателей.

Центр компетенций в Шетском районе стал пятнадцатым по Карагандинской области.


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#Карагандинская область   #Образование   #Сельское хозяйство   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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