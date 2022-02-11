Центр компетенций для обучения механизаторов открылся в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках республиканского проекта «Жас маман» на базе Шетского агротехнического колледжа появился Центр компетенций сельского хозяйства AGRO TECH. Специальный центр позволит готовить квалифицированных и компетентных специалистов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Колледж участвует в проекте по категории «Механизация сельского хозяйства». Этой специальности обучаются 38 студентов.
Для развития профессиональных компетенций учащихся в центре будут действовать четыре мастерские, три лаборатории и четыре кабинета для теоретических занятий. Все они оснащены современным оборудованием с учётом стандартов WorldSkills, предложений Палаты предпринимателей и работодателей.
Центр компетенций в Шетском районе стал пятнадцатым по Карагандинской области.
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