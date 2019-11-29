Центр инклюзивного образования открылся в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области открылся ресурсный центр инклюзивного образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В церемонии торжественного открытия принял участие заместитель акима области Сакен Калкаманов. В новом центре, расположенный в Толебийском районе, созданы все условия для особенных детей и их семей. Здесь они могут получить квалифицированную помощь таких специалистов, как дефектолог, психолог, логопед, физиотерапевт, массажист, тифлопедагог. Услуги оказываются детям и их семьям бесплатно и по месту жительства.









Более 300 детей с особыми образовательными потребностями смогут получить высококвалифицированную помощь команды узких специалистов. Такие кабинеты открыты в городе Туркестан и Келесском районе. Посетив кабинеты психолого – педагогической коррекции в Толебийском районе, руководство области отметило важность подобных центров.

«Каждый ребенок уникален. Должны быть созданы все условия для дальнейшего развития таланта ребенка. И учителям, которые работают с одаренными детьми, не нужно будет долго ждать результатов, они обязательно проявятся. Обучение, развитие и раскрытие природных качеств и способностей детей, требуют огромной работы. В скором будущем планируется открытие еще ряда центров для особенных малышей», - отметил в своем выступлении заместитель акима области Сакен Калкаманов.









Психолого-педагогические коррекционные кабинеты были открыты при поддержке акимата Туркестанской области, Фонда «Дара» и ТОО «Байсат». В Центре стимулируют у детей с ограниченными возможностями такие качества, как нравственность, трудолюбие, воспитывают в них статус полноправного члена общества. В настоящее время, в Толебийском районе в специальном обучении нуждается 1130 особенных детей.



















