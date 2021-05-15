ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Центр гемодиализа открыли в Сайрамском районе Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Подобный центр появился в в Сайрамском районе впервые. Это проект в рамках государственно-частного партнерства.

Местный предприниматель, открывший в здании тойханы современный медицинский центр, вложил 120 млн тенге собственных средств. 80 пациентов с хроническими заболеваниями почек теперь лечат по месту жительства и не тратят времени на дорогу. Диализный зал оснащен самым современным медицинским оборудованием.

В Сайрамском районе аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с работой центра «Мед Алатау».

Глава региона вместе с акимом района Уласбеком Садибековым также побывал в крестьянском хозяйстве «Ұлықбек» Карабулакского сельского округа и встретился с аграриями. Ознакомился с работами по созданию водонапорной башни, посетил завод полимерных труб по производству трубопровода для воды и природного газа в Аксукентском сельском округе. Мощность завода составляет 10 тыс. тонн в год. При поддержке государства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» на сегодняшний день производство полностью профинансировано. Здесь работают 33 человека. Продукцию реализуют на внутреннем рынке.

В ходе рабочей поездки Умирзак Шукеев посетил лечебно-оздоровительный комплекс «Sairam Thermal Resort» Аксукентского сельского округа. Стоимость проекта - 500 млн. тенге. Каждый год здесь проходят лечение более 3 тысяч человек. Сайрамский санаторий разработал специальную лечебно-оздоровительную программу для восстановления организма больных, перенесших пандемию. Посетителей лечат термальной минеральной водой.