Центр этномедиации планируют создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют создать Центр этномедиации. Об этом рассказал заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны взять более точный курс на развитие этномедиации. Прошлогодние события и события текущего года, вплоть до Пиджима, говорят о том, что у нас нет выраженного института этномедиации в лице специалистов, квалифицирующихся на этом. Сейчас собственная этномедиация практикой не охватывается. Неслучайно на недавнем заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана Глава государства акцентировал внимание на особом внимании медиации в упражнении конфликтов в межэтнической сфере. Президент подчеркнул, что в наших условиях для этномедиации наиболее эффективен формат подготовки профессиональных переговорщиков. Ассамблея должна стать драйвером подготовки таких людей. Мы на стадии подписания протокола Совета. Мы хотим создать Центр этномедиации. Опыт показывает, что законодательное оформление такого института как Центр этномедиации позволит создать фундаментальную основу на годы вперед. Мы считаем, что этот элемент необходим», - сказал заместитель Председателя АНК.

По словам спикера, ведется работа над тем, чтобы центр был создан при Институте прикладных исследований.

«Второй вопрос – подготовка этномедиатров. Полагаем, что у нас должна быть трехуровневая система этномедиаторов. Первый уровень – топ-координаторы для разрешения той или иной этноконфликтной ситуации. Топ-переговорщик, находясь при штабе, может координировать всю работу по медиаторству в отношении конфликтующих сторон. Эта топовая группа требует тщательной подготовки. Мы бы хотели, чтобы в нашей стране в пуле были топ-переговорщики. Второй уровень – медиаторы по жизни – лидеры этнокультурных объединений, общественного мнения, которые могут работать точечно при возникающих сигналах противоречия. Третья категория – медиаторы по долгу службы: акимы поселков, участковые полицейские и так далее. Это те, кто тем или иным образом вовлекаются в этномедиацию, от которых многое зависит до стадии досудебного решения вопросов», - добавил Марат Азильханов.