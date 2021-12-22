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Центр для развития кормопроизводства создали в Карагандинской области

22 Декабря 2021 14:20
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Центр для развития кормопроизводства создали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – НПЦ имени академика Клыша Бабаева создан при Карагандинской сельскохозяйственной опытной станции. Учёные хотят помочь фермерам с качественными семенами для производства кормов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Традиционно КарСХОС занимается зерновыми культурами. Это направление остаётся. Но мы ведём диверсификацию. Скорректировали свою стратегию с учётом новых тенденций и задач. Стремимся стать научным центром по земледелию и растениеводству. Станция имеет около 12 тыс. га земли, часть сейчас отводим под кормопроизводство», – рассказал председатель правления КарСХОС им. А.Ф. Христенко Дархан Балпанов.

По его словам, планируется наладить сотрудничество с отечественными научными институтами и международными организациями. Задача НПЦ – культивация семеноводства засухоустойчивых кормовых культур. Усилия специалистов будут направлены на разработку, проверку, адаптацию и районирование сортов.

Дархан Балпанов отметил, что отдельное внимание будет уделено выращиванию сафлора. Эта культура пользуется спросом на мировом рынке и хорошо подходит для засушливых условий

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#Карагандинская область   #Наука   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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