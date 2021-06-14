Центр для детей с аутизмом откроют в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов проинспектировал ремонтные работы в здании, в котором планируется открыть Центр для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Instagram главы региона.

Зданию площадью более 2 тысяч квадратных метров требуется капитальный ремонт.

«После завершения ремонтных работ в рамках инициативы «Қамқорлық» здесь будет открыт Центр для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, а также в рамках инициативы «Белсенді ұзақ өмір» Центр активного долголетия направленный на развитие инклюзивного общества и системных мер поддержки людей пенсионного возраста и их вовлечения в общество. Данные инициативы являются поручением Елбасы Н.А. Назарбаева», - сообщил А. Мухамбетов.

Также аким области ознакомился с ходом строительства арендных домов №19-20-21 в микрорайоне «Аэропорт». Планируется, что после ввода в эксплуатацию данных домов, 108 квартир получат очередники из социально-уязвимых слоев населения.

«На данный момент завершена разработка котлована, демонтированы сети теплоснабжения и канализации. На объектах ведутся запланированные работы. Объект планируется ввести в эксплуатацию в июле 2022 года», - заключил аким.



