РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:29, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Центр для детей с аутизмом откроют в Костанае

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов проинспектировал ремонтные работы в здании, в котором планируется открыть Центр для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Instagram главы региона.

    Зданию площадью более 2 тысяч квадратных метров требуется капитальный ремонт.

    «После завершения ремонтных работ в рамках инициативы «Қамқорлық» здесь будет открыт Центр для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, а также в рамках инициативы «Белсенді ұзақ өмір» Центр активного долголетия направленный на развитие инклюзивного общества и системных мер поддержки людей пенсионного возраста и их вовлечения в общество. Данные инициативы являются поручением Елбасы Н.А. Назарбаева», - сообщил А. Мухамбетов.

    Также аким области ознакомился с ходом строительства арендных домов №19-20-21 в микрорайоне «Аэропорт». Планируется, что после ввода в эксплуатацию данных домов, 108 квартир получат очередники из социально-уязвимых слоев населения.

    «На данный момент завершена разработка котлована, демонтированы сети теплоснабжения и канализации. На объектах ведутся запланированные работы. Объект планируется ввести в эксплуатацию в июле 2022 года», - заключил аким.



    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Костанайская область Акимат Строительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:58
    Молодая пара сбывала «синтетику» в ночных клубах Астаны
    Сегодня, 12:40
    В детсады, школы и больницы Астаны начали подавать тепло
    Сегодня, 12:34
    Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Костанайской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!