Центр детского творчества, ледовую арену и музей  построят в Экибастузе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр детского творчества построят в городе Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предусматривается строительство центра детского творчества на 350 мест, капитальный ремонт в 20 школах, реконструкция детского сада на 320 мест», - сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Было отмечено, что для популяризации культуры и спорта будут построены музей «Исабек Ишан Хазрет», два дома культуры, ледовая арена, 20 стрит-воркаут и 10 стритбольных площадок.

Также будет построено два пожарных депо и два будут отремонтированы.

«В целях улучшения экологического состояния города, проект комплексного плана предусматривает модернизацию предприятий по уменьшению выбросов в атмосферный воздух, а также внедрение раздельного сбора ТБО, ликвидацию свалок и другие»,- добавил Асет Иргалиев.

Ранее сообщалось, что комплексный план развития Экибастуза представили в Правительстве.



