РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:07, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Центр детского творчества, ледовую арену и музей  построят в Экибастузе

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр детского творчества построят в городе Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предусматривается строительство центра детского творчества на 350 мест, капитальный ремонт в 20 школах, реконструкция детского сада на 320 мест», - сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    Было отмечено, что для популяризации культуры и спорта будут построены музей «Исабек Ишан Хазрет», два дома культуры, ледовая арена, 20 стрит-воркаут и 10 стритбольных площадок.

    Также будет построено два пожарных депо и два будут отремонтированы.

    «В целях улучшения экологического состояния города, проект комплексного плана предусматривает модернизацию предприятий по уменьшению выбросов в атмосферный воздух, а также внедрение раздельного сбора ТБО, ликвидацию свалок и другие»,- добавил Асет Иргалиев.

    Ранее сообщалось, что комплексный план развития Экибастуза представили в Правительстве.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Строительство Павлодарская область
    Сейчас читают
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!