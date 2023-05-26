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Центр Алматы остался без электричества

Автор:  
Еламан Турысбеков
26 Мая 2023, 20:48
Центр Алматы остался без электричества

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аварийное отключение электроэнергии произошло на нескольких улицах в центре Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В компании «Алатау Жарық Компаниясы» сообщили, что свет отключили 26 мая около 18:00. Причина выясняется.

Отключения произошли в Алмалинском районе на улицах Шагабутдинова, Джамбула, Айтеке би, Курмангазы, Казыбек би, Масанчи, Шевченко, Муратбаева, Амангельды, Ади Шарипова, Желтоксан, Муканова.

Оставшиеся без электроэнергии районы можно посмотреть на карте. Сообщается, что ожидаемое время включения 2 часа.


Алматы   Общество   Отключения света  
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