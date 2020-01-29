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Центр Аль-Фараби презентовали в Алматы

29 Января 2020 10:15
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Центр Аль-Фараби презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы открыли библиотеку-центр Абу Насра аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Библиотека-центр располагается в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

В торжественном открытии приняли участие государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, представители акимата города, государственные и общественные деятели, представители ООН и ЮНЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ и других международных организаций, дипломатических миссий в Казахстане, ректоры вузов, руководители научных центров и НИИ, известные зарубежные и отечественные ученые-фарабиеведы.


В ходе презентации гости ознакомились с экспозициями музея, посвященного великому мыслителю, посетили выставку его трудов, отечественных и зарубежных изданий о нем, залы Первого Президента Казахстана, Абая и деятелей движения Алаш, фонд редких и ценных книг, цифровой зал.

Отмечается, сегодня будет дан старт празднованию 1150-летия аль-Фараби, которое широко отмечается в международном масштабе под эгидой ЮНЕСКО.


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Ключевые слова: Алматы, Культура,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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