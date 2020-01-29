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Центр Аль-Фараби презентовали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы открыли библиотеку-центр Абу Насра аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Библиотека-центр располагается в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.
В торжественном открытии приняли участие государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, представители акимата города, государственные и общественные деятели, представители ООН и ЮНЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ и других международных организаций, дипломатических миссий в Казахстане, ректоры вузов, руководители научных центров и НИИ, известные зарубежные и отечественные ученые-фарабиеведы.
В ходе презентации гости ознакомились с экспозициями музея, посвященного великому мыслителю, посетили выставку его трудов, отечественных и зарубежных изданий о нем, залы Первого Президента Казахстана, Абая и деятелей движения Алаш, фонд редких и ценных книг, цифровой зал.
Отмечается, сегодня будет дан старт празднованию 1150-летия аль-Фараби, которое широко отмечается в международном масштабе под эгидой ЮНЕСКО.
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