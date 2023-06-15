Центр активного долголетия откроют в новом районе Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новом столичном районе Нура планируется открытие Центра активного долголетия. Об этом сообщил руководитель Управления занятости и социальной защиты Астаны Илья Скуб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По программе реализации мероприятий по социальной защите населения необходимо дополнительно 68 млн тенге, из них 8 млн тенге на замену лифта в нашем центре «Жануя», у нас это здание часто посещают инвалиды и он не отвечает стандартам. Также 60,5 млн тенге для Центра активного долголетия, для расширения центра в районе Байконур и для открытия нового в районе Нура. У нас открылся новый район, но там Центра активного долголетия не имеется, в связи с чем требуется дополнительное финансирование», - сказал Илья Скуб на заседании городского маслихата.

Ране он заявил, что на вопросы обеспечения занятости и социальной защиты населения столицы требуется дополнительно 4 млрд 127 млн тенге.

На заседании столичного маслихата рассматривались бюджетные заявки, внесенные администраторами бюджетных программ по уточнению бюджета столицы на 2023 год.