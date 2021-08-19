Цена нефти марки Brent упала ниже $66 впервые с мая

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Цена на нефть составила ниже $66 за баррель на торгах в четверг, тем самым опустившись до самого низкого уровня, зафиксированного в мае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

По сообщениям ВОЗ, на территориях с низким показателем вакцинации быстро распространяется коронавирусная инфекция, вызванная Delta вариантом вируса. За последний месяц в США резко увеличилось количество смертей из-за коронавирусной инфекции.

Цена на нефть марки Brent упала на 1,87 доллара, или 2,7%, и составила 66,36 долларов, что ниже уровня, зафиксированного в мае. Также стоимость нефти марки WTI снизилась на 1,96 доллара, или 3%, до $63,50. Цены на оба вида нефти падали в течение шести дней.

Международное энергетическое агентство в своем прогнозе снизило спрос на нефть из-за распространения Delta варианта. Однако прогноз ОПЕК остался неизмененным.

Такое падение было вызвано низким спросом, связанным с возрастающим числом случаев коронавирусной инфекции. Также сообщается об укреплении доллара и росте запасов бензина в США. Рост доллара связан с захватом талибами Афганистана, что может вызвать миграционный кризис, а также беспокойством по поводу продолжающегося распространения вируса.