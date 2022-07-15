15 Июля 2022 19:10

Цена нефти Brent опустилась ниже $95 за баррель

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Цена Brent вчера опускалась в ходе торгов на лондонской бирже ICE ниже отметки в $95 за баррель, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Turan.

В марте стоимость данной котировки нефти поднималась выше $139 за баррель из-за опасений, что санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине приведут к резкому падению предложения топлива на мировом рынке.

Однако ближе к закрытию торгов Brent торговалась в отметке более $98 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на $4,16 (4,32%), до $93,14 за баррель.

Цены на нефть устойчиво опускаются с начала июня на фоне ожиданий, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) приведет к рецессии в экономике США и, соответственно, падению спроса на нефть.

Негативным фактором для сырьевых рынков, включая нефтяной, является также укрепление доллара США. Курс евро в четверг упал ниже паритета в паре с долларом впервые за 20 лет.

Эксперты Goldman Sachs отмечают, что проблема недостатка предложения на нефтяном рынке сохраняется, а снижение цен вызвано низкой ликвидностью торгов и техническими факторами.

Тем временем, цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light (CİF) на мировом рынке снизилась на $2,2, или 1,93%, до $111,98. В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $85. Минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81, а максимальная - в июле 2008 года - $149,66.