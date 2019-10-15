Цена на социальный хлеб повышаться не будет - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цена на социальный хлеб повышаться не будет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«В текущем году убрано 15,1 млн га, намолочено 19,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, включая пшеницу, ячмень, кукурузу, рис и др. По предварительным прогнозам, с учетом переходящего остатка продовольственной пшеницы прошлого года, объем к распределению до следующего урожая составит 14,9 млн тонн, из них на внутреннее потребление предполагается использовать порядка 5,9 млн тонн (семена, фураж, промышленная переработка), экспортный потенциал составляет порядка 6 – 7 млн тонн»,- говорится в сообщении.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, по состоянию на 15 сентября 2019 года на хлебоприемных предприятиях в наличии имеется 5,1 млн тонн зерна, в том числе зерно АО «Продовольственная контрактная корпорация» в объеме 350 тыс. тонн продовольственной пшеницы.

Кроме того, Продкорпорация будет закупать до 300-350 тыс. тонн зерна. Ежемесячные запасы муки на предприятиях регионов составляет 178 тыс. тонн. Таким образом, ситуация с запасами зерна и муки в республике стабильная.

По данным официальной статистики, среднереспубликанская цена на хлеб из пшеничной муки из первого сорта, на так называемый «социальный хлеб», составляет 76,5 тенге за булку. Цена на социальный хлеб повышаться не будет.